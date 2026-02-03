Rüzgarın Kurbanı: Temizlik İşçisi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rüzgarın Kurbanı: Temizlik İşçisi Yaralandı

03.02.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye'de rüzgar nedeniyle tabela düşen temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde temizlik işçisinin, şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine tabela düşerek yaralanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir iş merkezinin ön cephesinde asılı tabela, dün şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

Tabela, sokakta temizlik yapan Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Fahrettin Bakırcı'nın (45) kafasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rüzgarın Kurbanı: Temizlik İşçisi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 13:41:11. #7.11#
SON DAKİKA: Rüzgarın Kurbanı: Temizlik İşçisi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.