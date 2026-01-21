(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi lideri Selahaddin Bahaddin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Partiden yapılan açıklamda, "Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi." denildi.
Saadet Partisi'nden Yekgirtu ile Görüşme
