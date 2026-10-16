Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'da uzun saçlarının kutsal olduğuna inanılan bir kadın, ilginç yöntemiyle dikkat çekti. Kendisini ziyaret eden köylüleri kutsamak için uzun saçlarını savurarak yüzlerine vuran kadın, sıra dışı bir ritüel gerçekleştiriyor. Köylüler ise kutsanmak için kadının saçlarıyla attığı tokatlara gönüllü olarak katılıyor.
Hindistan'da uzun saçlarıyla gerçekleştirdiği sıra dışı ritüel, bir kadını ilgi odağı haline getirdi. Saçlarının kutsal olduğuna inanılan kadın, kendisini ziyaret eden kişileri alışılmışın dışında bir yöntemle kutsuyor. Uzun saçlarını hızla savurarak karşısındaki insanların yüzlerine vuran kadının ritüeli dikkat çekiyor.
KUTSANMAK İÇİN SAÇLARINDAN TOKAT YİYORLAR
Kadının uyguladığı ritüelde, kutsanmak isteyen kişiler karşısına geçiyor. Kadın ise uzun saçlarını sağa sola savurarak insanların yüzlerine vuruyor. Saç darbelerine rağmen ritüele katılan kişilerin yerlerinden ayrılmaması dikkat çekiyor.
SAÇLARININ KUTSAL OLDUĞUNA İNANIYORLAR
Hindistan'ın bazı bölgelerinde uzun ve doğal şekilde keçeleşmiş saçlar, dini inançlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle Hindu geleneklerinde bu tür saçlara manevi anlamlar yüklenebiliyor.
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