Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Hindistan'da uzun saçlarıyla gerçekleştirdiği sıra dışı ritüel, bir kadını ilgi odağı haline getirdi. Saçlarının kutsal olduğuna inanılan kadın, kendisini ziyaret eden kişileri alışılmışın dışında bir yöntemle kutsuyor. Uzun saçlarını hızla savurarak karşısındaki insanların yüzlerine vuran kadının ritüeli dikkat çekiyor.

KUTSANMAK İÇİN SAÇLARINDAN TOKAT YİYORLAR

Kadının uyguladığı ritüelde, kutsanmak isteyen kişiler karşısına geçiyor. Kadın ise uzun saçlarını sağa sola savurarak insanların yüzlerine vuruyor. Saç darbelerine rağmen ritüele katılan kişilerin yerlerinden ayrılmaması dikkat çekiyor.

SAÇLARININ KUTSAL OLDUĞUNA İNANIYORLAR

Hindistan'ın bazı bölgelerinde uzun ve doğal şekilde keçeleşmiş saçlar, dini inançlarla ilişkilendiriliyor. Özellikle Hindu geleneklerinde bu tür saçlara manevi anlamlar yüklenebiliyor.