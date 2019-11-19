Safranbolu'da asfalt çalışması sürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor.



Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların Esentepe Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi. Çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Müdürlüğümüze bağlı bulunan şantiye şefliğimiz ekipleri tarafından Belediye Başkanımız Elif Köse'nin talimatları ile kış sezonu öncesi ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarda asfalt çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu bağlamda, kış aylarında vatandaşlarımızın hayatlarını kolayca idame ettirebilmeleri için asfalt, kaldırım, alt yapı çalışması, taş duvar gibi çalışmalarımıza belediye olarak tüm gücümüzle devam ediyoruz." - KARABÜK