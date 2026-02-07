Safranbolu\'da Yangın: İki Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Sarıahmetli köyünde A.Y'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin 2 katı kullanılamaz hale geldi.
