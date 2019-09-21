'Şahsiyet' Meksika'ya uyarlanıyor

Senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Onur Saylak'ın yaptığı dizi, Meksika'da yerel bir ekiple yeniden çekilecek. Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek. 65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agah Beyoğlu'nun sıra dışı öyküsünü konu alan "Şahsiyet", 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı Puhu TV'de 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.



Emmy adayı



Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki rolüyle önemli bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, dünya televizyon sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 'en iyi erkek oyuncu' kategorisinde ödüle aday gösterildi. Kazananlar, 25 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.