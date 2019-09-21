Son Dakika Haberleri: 'Şahsiyet' Meksika'ya uyarlanıyor
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'Şahsiyet' Meksika'ya uyarlanıyor

30 dakika önce

Senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Onur Saylak'ın yaptığı dizi, Meksika'da yerel bir ekiple yeniden çekilecek.

'Şahsiyet' Meksika'ya uyarlanıyor, System.String[]

Senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Onur Saylak'ın yaptığı dizi, Meksika'da yerel bir ekiple yeniden çekilecek. Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek. 65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agah Beyoğlu'nun sıra dışı öyküsünü konu alan "Şahsiyet", 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı Puhu TV'de 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.


Emmy adayı


Haluk Bilginer, "Şahsiyet" dizisindeki rolüyle önemli bir başarıya imza attı. Ünlü oyuncu, dünya televizyon sektörünün en prestijli ödülü olarak gösterilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 'en iyi erkek oyuncu' kategorisinde ödüle aday gösterildi. Kazananlar, 25 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

Hakan Günday, Onur Saylak, Meksika, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
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