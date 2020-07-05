Sait Karafırtınalar: "Hedefimizi kaybetmiş değiliz" - Son Dakika

Sait Karafırtınalar: "Hedefimizi kaybetmiş değiliz"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-2 kaybedilen Osmanlıspor maçının ardından, "Takım hedefini kaybetmiş değiliz, bütün maçlara kazanmak için çıkacağız" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 3-2 kaybedilen Osmanlıspor maçının ardından, "Takım hedefini kaybetmiş değiliz, bütün maçlara kazanmak için çıkacağız" dedi.

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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Osmanlıspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, oynanan oyundan ve alınan skordan son derece üzgün olduklarını belirterek, "İstemediğimiz, beklemediğimiz bir sonuç. Önümüzdeki iki haftada play-off şansımızı devam ettirelim diye, en azından buradan kazanarak gitmeyi düşünüyorduk. Matematiksel olarak şansımız vardı ama hedef olarak, inanç olarak oyuncularım bunu göstermediler sahada. Oyuncularımı suçlamıyorum ama yediğimiz 3 tane gole baktığımızda hepsi de bireysel hatalardan yediğimiz goller. Rakibe belki de pozisyon vermeden 1 tane penaltı, 1 tane kendi kalemize, 1 tane de havadan gelen topu kaleye indirerek yediğimiz gol" ifadelerini kullandı.


"Bütün maçlara kazanmak için çıkacağız"


Oyun, skor ve bireysel hataların kalitelerine yakışmadığını dile getiren Karafırtınalar, "Son maçlara kadar iddiamızın devam etmesi için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Ama takım hedefini kaybetmiş değiliz. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu. - ANKARA

Sait Karafırtınalar, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 22:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Hedefimizi kaybetmiş değiliz' - Son Dakika Spor
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