Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

03.09.2022 10:04
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde

Küçükkarasu Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenlendi. E.A. isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde bir miktar kubar esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi tohumu, 2 adet tabanca, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yarayan aparatlar, çeşitli ebatlarda mermi ile fişekler ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda E.A. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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