Operasyonda hakkında "kasten öldürme" ve diğer suçlardan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan A.M. (62) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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