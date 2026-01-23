Salihli'de Kamu Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
Ekonomi

Salihli'de Kamu Hizmetleri Toplantısı

Salihli\'de Kamu Hizmetleri Toplantısı
23.01.2026 15:55
Salihli'de, kamu hizmetleri ve yatırımların değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısında ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile planlanan projeler ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile planlanan projeler, İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda ele alındı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli İlçe Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilçe idare şube başkanları katıldı. Toplantıda, ilçede sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, Salihli'nin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Devam eden ve tamamlanan yatırımların yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan projelerin de ele alındığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanması amacıyla tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Salihli'de Kamu Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Salihli'de Kamu Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
