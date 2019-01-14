Son Dakika Haberleri: Samdob'dan Çocuklar İçin Müzikal

Samdob'dan Çocuklar İçin Müzikal

7 dakika önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu - 2 Altın Ejderha" çocuk müzikalini küçük seyircileriyle buluşturdu.

Samdob'dan Çocuklar İçin Müzikal, System.String[]
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu - 2 Altın Ejderha" çocuk müzikalini küçük seyircileriyle buluşturdu.

Cennet Türker'in yazdığı, bir perdelik müzikal, aradığını bulamayan Altın Ejderha Goldes'in başından geçen maceralarını konu alıyor.

Çelik Kasapoğlu'nun bestelediği, Şahan Gürkan'ın şarkı sözlerini yazdığı müzikalin dekor ve kostümleri Şükran Kırcı'ya ait, ışıkta ise Oğuz Murat Yılmaz görev aldı.

İlk seansı bugün sahnelenen müzikal 15 Ocak Salı günü saat 10.00'da yeniden sahnede olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:05 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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