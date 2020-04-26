Samsun'da aç kalan kuşlara polisler yem verdi - Son Dakika

Meydanda yem arayan kuşlara Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri yem ve su verdi.

Cumhuriyet Meydanı 'nda daha önce vatandaşlar tarafından beslenen güvercinler aç kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun 'da, aç kalan güvercinlere polisler yem ve su verdi.

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