Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık' - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık'

Sağlık-Sen Genel Başkanı: \'Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs\'ı kutladık\'

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamasında polise yapılan saldırıyı kınayarak, emekçilere yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirtti. Doğan, taleplerini dile getirerek sağlık sistemi açısından önemli olan konuları vurguladı.

02.05.2024 11:50
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık" dedi.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamasında bir grup tarafından polise yapılan saldırıyı kınayan Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "İstanbul'da Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıranları kınıyorum. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. 1 Mayıs'ı ideolojik zemine oturtmaya çalışanlara karşı Memur-Sen olarak yıllardır mücadele ediyoruz. Elbette sorunlarımızı haykıracağız, taleplerimizi dile getireceğiz. Ama asla ülkemizi kaosa sürüklemeyeceğiz. Memur-Sen olarak her zaman milletimizin yanında yer aldık, milletimizin çıkarlarını gözeten bir anlayışı benimsedik. Memur-Sen milletin ta kendisidir, Memur-Sen Anadolu'dur" ifadelerini kullandı.

"Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık"

Memur-Sen'in binlerce emekçinin katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da kutladığını dile getiren Doğan, "Binlerce emekçinin katılımıyla Samsun tarihi bir ana şahitlik etti. Sorunlarımızı haykırdık, taleplerimizi dile getirdik. Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık. Gelir dağılımında ve vergide adaletin sağlanması, adil bölüşümün tesis edilmesi için ses yükselttik. Kira yardımı, dayanışma aidatı, 1. dereceye 3600 verilmesi, bayram ikramiyesi, yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetlere aktarılması gibi birçok genel talebimizi yineledik" diye konuştu.

"Taleplerimiz sağlık sistemi açısından önemli"

İnsanların sağlığı için gece gündüz görev yapan sağlık profesyonellerinin 1 Mayıs'ta da görevinin başında olduğunu hatırlatan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an hekimimiz, hemşiremiz, ebemiz, 112 çalışanımız, sosyal hizmet uzmanımız, yani tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz görevlerinin başında insanımız için mücadele ediyor. Bizler sadece ve sadece alın terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak artırılması, gece çalışma tazminatı ödenmesi, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması, sosyal hizmet tazminatının kapsamının genişletilmesi gibi sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimiz için birçok talebimiz var. Bu taleplerimizi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kez daha yineliyoruz. Sağlık-Sen olarak taleplerimiz karşılık bulana kadar mücadele etmeye, gündemde tutmaya devam edeceğiz. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Omuz omuza kutlayacağımız nice 1 Mayıslara. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Sağlık-Sen, yaşasın Memur Sen." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Genel Başkanı: 'Emekçiye yaraşır şekilde 1 Mayıs'ı kutladık' - Son Dakika

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