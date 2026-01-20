Samsun\'da Balkondan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da balkondan düşen 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisine sevk edildi. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Hatice Arslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN