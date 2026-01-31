Samsun'da Et Ürünlerine Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Samsun'da Et Ürünlerine Denetim

Samsun\'da Et Ürünlerine Denetim
31.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kasaplar ve et işletmeleri denetlendi, fiyat uyumu ve tüketici korunması incelendi.

Samsun'da Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca sürdürülen denetimler kapsamında bu kez kasaplar ve et ürünleri satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. İl genelinde gerçekleştirilen kontrollerde et fiyatları, etiket-kasa uyumu ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında kasaplarda etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin menşei bilgileri, gramajları ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar kontrol edildi. Ekipler tarafından, satışa sunulan ürünlerin Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne uygunluğu da denetlendi.

Yapılan kontrollerde ayrıca işletmelerden geriye dönük üç aylık alış ve satış faturaları incelendi. Bu uygulamayla et ve et ürünlerinde fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve piyasada şeffaf bir fiyat yapısının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Denetimler sırasında ambalajlı et ürünlerinde net ağırlık üzerinden satış yapılıp yapılmadığı, dara ağırlığının düşülüp düşülmediği de kontrol edildi. Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği bildirildi. İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiket Yönetmeliği çerçevesinde ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğunun titizlikle incelendiğini söyledi. Etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığına özellikle dikkat edildiğini belirten Turpçu, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da Et Ürünlerine Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:02
Şekip Mosturoğlu’ndan cezaevindeki Mert Hakan’a destek
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:10
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:33:39. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Et Ürünlerine Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.