Samsun\'da Et Ürünlerine Denetim

Samsun'da Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından 2025 yılı boyunca sürdürülen denetimler kapsamında bu kez kasaplar ve et ürünleri satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. İl genelinde gerçekleştirilen kontrollerde et fiyatları, etiket-kasa uyumu ve mevzuata uygunluk titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında kasaplarda etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu, ürünlerin menşei bilgileri, gramajları ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalar kontrol edildi. Ekipler tarafından, satışa sunulan ürünlerin Fiyat Etiket Yönetmeliği'ne uygunluğu da denetlendi.

Yapılan kontrollerde ayrıca işletmelerden geriye dönük üç aylık alış ve satış faturaları incelendi. Bu uygulamayla et ve et ürünlerinde fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve piyasada şeffaf bir fiyat yapısının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Denetimler sırasında ambalajlı et ürünlerinde net ağırlık üzerinden satış yapılıp yapılmadığı, dara ağırlığının düşülüp düşülmediği de kontrol edildi. Tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik yürütülen denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği bildirildi. İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Fiyat Etiket Yönetmeliği çerçevesinde ürün etiketlerinin mevzuata uygunluğunun titizlikle incelendiğini söyledi. Etiket fiyatı ile kasa-raf fiyatı arasında fark olup olmadığına özellikle dikkat edildiğini belirten Turpçu, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. - SAMSUN