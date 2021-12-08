Samsun'da fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Samsun'da fırtına çatıları uçurdu

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı çatılar uçtu, binalarda maddi zarar oluştu.

Havza ilçesinde sabah saatlerinde 73,4 hızında esen rüzgar, binaların çatılarına zarar verdi. Sondaj Mahallesi Köy Hizmetleri Sokak'ta lodos fırtınası dolayısıyla 4 katlı binanın çatısı komşu evlerin çatılarıyla bahçelerine uçtu. Binaların çatıları büyük zarar gördü.

19 Mayıs Mahallesi Kooperatif Evlerinde ve Boyalıca Mahallesi'nde de fırtınadan dolayı sadece kiremit uçması yaşandı.

Olaylarda herhangi yaralanma ve can kaybı meydana gelmedi.