Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza yazıldı - Son Dakika

Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza yazıldı

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün mayıs ayında yapmış olduğu faaliyetleri açıkladı.

Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza yazıldı, System.String[]

Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün mayıs ayında yapmış olduğu faaliyetleri açıkladı. Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve uygulama noktalarında yapılan denetimler sonucunda 9 bin 818 araca ceza yazıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında ise 54,5 gram esrar, 1 kilo 646,76 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 515 adet sentetik ecza, 310 adet ecstasy hap, 324 kök kenevir, 123,72 gram metamfetamin, 5,34 gram kokain ele geçirildi.


Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün Samsun halkının huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 2020 Yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda yapmış olduğu faaliyetleri açıkladı.


Samsun Valiliği açıklamasında, "Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 01 Mayıs-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 62 bin 813 şahsın GBT kontrolü yapılması sonucunda aranması bulunan 158 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 27 bin 260 adet araç kontrol edilerek 174 adet araca işlem yapıldı. Bu işlem sonucunda 19 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 12 av tüfeği, 198 adet çeşitli çaplarda fişek, 45 adet kesici alet, 6 gram esrar maddesi, 7 gram sentetik kannabinoid, 151 adet extasy hap ve 4 gram metenfematin ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 01 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında 1 olay meydana gelerek, bu olaylarda toplam 1 kişi hakkında işlem yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi hakkında işlem yapılarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ifadesinin ardından Emniyet Müdürlüğü tarafında serbest bırakıldı" denildi.


Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve uygulama noktalarında yapılan denetimler sonucunda ise 16 bin 230 araç sürücüsü kontrol edilerek, bin 493 araç sürücüsü ve 9 bin 818 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu ve 295 araç trafikten men edildi. 13 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 129 motosiklet sürücüsüne ise kasksız motor kullanmaktan, 192 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 707 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 189 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 araca fazla yolcu taşımaktan, 789 araca kırmızı ışık ihlalinden, 947 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 38 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrenciler olmak üzere 300 kişiye trafik eğitimi verildi.


8 bin 515 adet sentetik ecza ele geçirildi


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 01 Mayıs – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 153 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 276 kişi yakalandı ve adli makamlara sevk edilen 17 kişi tutuklanarak ceza evine teslim edildi. 9 şahıs adli kontrol hükümleri uygulayarak, 250 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. Meydana gelen olaylarda; 54,5 gram esrar, 1 kilo 646,76 gram sentetik kannabinoid, 8 bin 515 adet sentetik ecza, 310 adet ecstasy hap, 324 kök kenevir, 123,72 gram metamfetamin, 5,34 gram kokain ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise 01 Mayıs -31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 6 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü kurma veya üye olma suçu, 2 adet resmi belgede sahtecilik ve 1 adet 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçu olmak üzere toplam 9 olay meydana geldi. Olaylarda 12 kişi yakalanmış ve 12 kişi de serbest kaldı. Bu olaylarda 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 17 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet 34 AFG 84 sayılı plaka, 1 adet sahte çek ele geçirildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:47 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da mayıs ayında 9 bin 818 araca ceza yazıldı - Son Dakika
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