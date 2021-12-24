SAMSUN'DA ÖĞRENCİLER SAHİL TEMİZLİĞİ YAPTI - Son Dakika

SAMSUN'un Terme ilçesinde üniversite öğrencileri tarafından sahil temizliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, kısa sürede kilolarca atık topladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü tarafından belediyenin katkılarıyla "OMÜ Çevreye, Çevre OMÜ'ye Emanet" isimli proje gerçekleştirildi. Proje kapsamında Terme sahilinde temizlik çalışması yapan öğrenciler kilolarca atık topladı.

'FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLADIK'

Etkinlikle ilgili konuşan gazetecilik bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinden Halil İbrahim Yiğit, "OMÜ gençleri olarak Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında arkadaşlarla doğaya nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük ve bu proje ortaya çıktı. Aynı zamanda Terme Belediyesi ile irtibata geçtik, sponsorluk anlaşmaları yaptık, broşür bastırdık. Terme'de parkın girişine büyük bir pankart astırdık ve burada yaşayan insanlarda farkındalık yaratmayı amaçladık. OMÜ'lü öğrencilerin buraya gelip temizlik yaptığını, sahilleri temizlediğini ve 'onlar bizim için bir şeyler yapıyorsa biz de sahilimize temiz bakmalıyız' anlayışını kazandırmak adına böyle bir proje gerçekleştirdik. Hava durumu bizi zorlasa da daha önceden planladığımız için yağmur, çamur, kar demeden projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

'DOĞADAN ÖZÜR DİLEMİŞ GİBİ OLDUK'

Ders kapsamında projeyi gerçekleştirdiklerini belirten öğrenci Mustafa Akpınar ise, "İnsanların oluşturmuş olduğu çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla bu projeyi gerçekleştik. Sahilde hiç olmaması gereken nesnelerle karşılaştık. Hocalarımızın da bu projede büyük desteğini gördük. Şu an burada olmaktan ve şehrimizin sahillerinin temizliğine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Berkant Zenginer de soğuğa rağmen etkinlikten keyif aldıklarını belirterek, "Sahildeki kirlilik elbette kötü ama bizim için çok güzel oldu. Yılın 12 ayı kirlettiğimiz doğayı temizleme fırsatı bulduk. En azından bir gelip doğadan özür dilemiş gibi olduk. Hava soğuk ama yine de mutluyuz, doğayı temizliyoruz. Bence herkesin yapması gereken bir şey" şeklinde konuştu.

Doğa adına sevindirici bir etkinlik yaptıklarını dile getiren öğrencilerden Solmaz Tahirli de, "Bu kirlilikten dolayı tabi ki üzülüyoruz. İnsanlar artık doğayı lütfen kirletmesin. Dünya hepimizin, kirletmeye hakkımız yok. Bir taraf toplarken diğeri kirletirse hiçbir yere varamayız" dedi.