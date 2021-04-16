Samsun'da sobadan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da sobanın kapağının açık kalması sonucu zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Mescitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(76) adlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu evdeki sobanın kapağının açık kaldığı ve yaşlı kadının dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN