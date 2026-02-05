Samsun\'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamulü kaçakçılığı suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 29 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 28 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 51 kilogram kaçak tütün, 3 adet manuel sigara sarma makinesi ile 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN