Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli"

15.06.2022 21:42
Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli"

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla hızlı bir kalkış yaptı.

Samsun'da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla hızlı bir kalkış yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü birkaç drift hareketinden sonra refüje vurmadan durabildi.

Olay, İlkadım ilçesi Baki Esen Caddesi üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda 14 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kırmızı-ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Tofaş marka modifiyeli bir arabanın kalkıştan hemen sonra önce sola daha sonra da sağa doğru savrulduğu görüldü. Direksiyon hakimiyetini sağlamak adına manevralar yapan sürücü, 'Hızlı ve Öfkeli' filminin 'Tokyo Drift' serisini akıllara getirdi.

Özellikle Samsun'da son günlerde Tofaş marka arabalar ile drift yapanlar ve tehlikeye düşürenlerin görüntüleri, vatandaşların tepkisini çekmişti. - SAMSUN

Samsun Drift Tüplü ve Öfkeli
Samsun Drift Tüplü ve Öfkeli
Samsun Drift Tüplü ve Öfkeli

YORUMLAR
500
Samsun Gıda Borsası'nda yangın Samsun Gıda Borsası'nda yangın Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor Samsun Gıda Borsası'nda yangın kontrol altına alınamıyor
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Drift 'Tüplü ve Öfkeli' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:06:52. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun Drift "Tüplü ve Öfkeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement