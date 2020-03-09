Samsun Emniyet Müdürlüğü şubat ayı faaliyetleri - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü; Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri 2020 yılı Şubat ayı içerisinde de uygulamalarına devam etti.



890 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi



Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 2020 Şubat ayı içerisinde Samsun Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler şu şekilde:



"Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 01 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 164 bin 965 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 890 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. 68 bin 287 adet araç kontrol edilmiş olup 880 adet araca işlem yapılmış, 28 ruhsatsız tabanca, 15 kurusıkı tabanca, 13 av tüfeği, 962 adet çeşitli çaplarda fişek, 273 adet kesici alet, 336 gram esrar maddesi, 19 gram sentetik kannabinoid, 307 adet extasy hap, 866 adet sentetik ecza ve 378 litre kaçak içki ele geçirildi."



DAEŞ ve FETÖ operasyonları devam ediyor



"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında meydana gelen 17 olayda, toplam 18 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Samsun'daki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 9 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 2 şahıs 'adli kontrol' şartı ile 5 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, firari durumda olan 2 şahsın yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor. DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 9 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 3'ü 'adli kontrol' şartı ile, 6 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik 4 şahsın da farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda ifadeleri alındı."



Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor



"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 8 adet FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünü Kurma veya Üye Olma suçu, 1 adet 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna M



muhalefet suçu, 17 adet 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet suçu, 23 adet resmi belgede sahtecilik suçu, 2 adet 2863 sayılı Kanun'a muhalefet suçu, 2 adet parada sahtecilik suçu, 1 adet özel belgede sahtecilik suçu olmak üzere meydana gelen toplam 54 olayda 67 şahıs yakalanmış, 5 şahıs tutuklanmış, 12 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, 50 şahıs da serbest kalmıştır. Bu olaylarda 3 adet tarihi eser olarak değerlendirilen kitap, 6 adet sahte nüfus cüzdanı, 34 adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet sürücü belgesi fotokopisi, 25 adet sahte reçete, 26 adet sahte sağlık kurulu raporu, 2 adet sahte düzenlenmiş evrak, 1811 adet reçetesiz ilaç, 804 adet cinsel içerikli ürün, 4415 adet paket sigara, 410 adet kaçak içki, 12 adet alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen etil alkol, 571 adet kaçak kozmetik ürün, 1847 adet kaçak saat, 4 adet yapma kaçak içki, 5 adet doldurulmuş makaron sigara, 57 paket 1 kg'lık kaçak tütün, 81 paket kaçak nargile jeli, 5 adet sahte 100 TL, 18 adet sahte 50 TL, kaçak kazı yapımında kullanılmış 1 er adet kazma, kürek ve levye ele geçirilmiştir."



Narkotik operasyonları hız kesmedi



"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında meydana gelen toplam 175 olayda 431 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 34 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 27 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 270 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda; 4 bin 102 gr. esrar, 6.085,89 gr. Sentetik Kannabinoid, 3 bin 753 adet sentetik ecza, 4,01 gram metamfetamin, 9168 adet ecstasy hap, 5,25 gram Kokain, 850,96 gram sentetik kannabinoid hammamdesi-fubinaca maddeleri, 7 adet ruhsatsız tabanca, 62 adet mermi, 4 adet şarjör, 3 adet tüfek, 31 adet tüfek kartuşu ve 2620 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir."



Trafik denetimleri sıkılaştı



"Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise; 01 - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında 63 bin 147 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 7 bin 848 araç sürücüsü ve 14 bin 297 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulanmıştır. 280 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, bin 739 araç trafikten men edilmiştir. 5 araca abartı egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 96 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, bin 348 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, (1549) araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 446 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 264 araca fazla yolcu taşımaktan, 2 bin 970 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 319 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 277 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan 77 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (850) kişiye trafik eğitimi verilmiştir." - SAMSUN