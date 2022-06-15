Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika
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Samsun Gıda Borsası'nda yangın

15.06.2022 14:36
Samsun Gıda Borsası'nda yangın

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Samsun Gıda Borsası'nda bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Gıda Borsası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borsa sitesinde bulunan bir gıda toptancısında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çıkan toptancının bitiminde bulunan başka bir toptancının önündeki malzemeler ise yangında zarar görmemesi için panik içinde güvenli bir alana taşındı.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor. - SAMSUN

Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın
Samsun Gıda Borsası'nda yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Gıda Borsası'nda yangın - Son Dakika
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