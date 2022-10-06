Samsun haberi: Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika
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Samsun haberi: Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

06.10.2022 16:39

Samsun 3. sayfa haberine göre Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçirilen 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri olayıyla ilgili gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde ele geçirilen 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri olayıyla ilgili gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğanca Mahallesi'nde S.K.'ye ait eve düzenlenen operasyonda, evin çatı katında 360 kilo kubar esrar, mısır koçanları içine gizlenmiş 354 kök (boyları 3-4 metre) kenevir bitkisi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 450 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti şüphelileri S.K.(33), S.K, E.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun haberi: Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun haberi: Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şahıs adliyede - Son Dakika
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