Samsun Valisi Dağlı, uyuşturucu ile mücadelede azami hassasiyet istedi - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bağımlılıkla mücadelede tüm yönetici ve personellerin azami hassasiyet göstermesini özellikle istirham ettiğini söyledi.

Madde bağımlılığının önlenmesi ve madde bağımlılarının eğitilerek topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kamu kurum yöneticileri, yerel yönetimler ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uyuşturucu arzının engellenmesi, bağımlılıkla mücadelede alınan/alınacak tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, bağımlılıkla mücadelenin büyük bir önem arz ettiği ifade edildi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, "Bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına ve toplumu da içerisine alacak şekilde makro düzeyde ülkemize maddi ve manevi büyük zararlar verdiği göz önüne alındığında, uyuşturucu madde ticareti ve bu maddelere olan talebin olmaması ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Bizler tüm kurumlarımızla birlikte, gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için de çalışmalarımızı kapsamlı ve sonuç odaklı bir şekilde kesintisiz devam ettiriyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bağımlılıkla mücadelede tüm yönetici ve personellerimizin azami hassasiyet göstermesini özellikle istirham ediyorum" dedi. - SAMSUN