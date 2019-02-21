Son Dakika Haberleri: Samsunspor Seri Peşinde

Samsunspor Seri Peşinde

7 dakika önce

Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Pazar günü kendi sahalarında yapacakları İnegölspor maçını da kazanıp, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

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Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Pazar günü kendi sahalarında yapacakları İnegölspor maçını da kazanıp, galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Pazar günü 19 Mayıs Stadyumunda karşılaşacakları İnegölspor maçını değerlendiren Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Kendi sahamızda İnegölspor ile karşılaşacağız. İnegölspor, ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yaptı ve 5 maçını da kazandı. Çıkışta olan bir takım. Biz de Eyüpspor ve Ankara Demirspor galibiyetleri ile çıkışa geçtik. Bu çıkışımızı İnegölspor karşısında da devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Teknik heyete ve takıma güvendiklerini belirten Suat Çakır, "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ve futbolcularımıza güveniyoruz. Pazar günü takımımız, taraftarımızla bütünleşerek İnegölspor'u puansız göndermek istiyoruz. Bizim hedefimiz bir an önce bir üst lige çıkmak. Bunun için de bu tür maçları kazanmamız gerekiyor. Takımımızda şu anda moraller yerinde. Taraftarımızın da büyük desteğiyle Pazar günü gülen taraf biz olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:07 Kaynak: İHA

Spor
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