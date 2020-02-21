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Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu."
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu." - ANKARA
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