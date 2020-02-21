Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu." - Son Dakika
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: 'Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu.' - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu."

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakan Varank: "Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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