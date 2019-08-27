Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, İpek Şeker ile kardeşi Zilan Zincirkıran gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, İpek Şeker ile kardeşi Zilan Zincirkıran gözaltına alındı. İkilinin, mayısta Halfeti'de 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polis memurun da yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Cindi Zincirkıran'ın kızları olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri, Bozova ilçesine bağlı kırsal Koçhisar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İpek Şeker ile Zilan Zincirkıran adlı kardeşler gözaltına alındı. Şüphelilerin, 18 Mayıs'ta, Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde 1 komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polis memurun da yaralandığı olayla ilgili tutuklanan Cindi Zincirkıran'ın kızları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontörlünün ardından ifadeleri alınmak üzere  İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Jandarma, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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