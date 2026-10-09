Şarkıcı Lara\'dan Atilla Taş\'ın acısına sessiz kalan ünlülere sert tepki

Şarkıcı Lara, Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesinin ardından sanat camiasına sert sözlerle yüklendi. İki çocuğun annesiz kaldığını hatırlatan Lara, acı olay karşısında sessiz kalındığını belirterek meslektaşlarına "Bu kadar mı vefasızsınız?" diye seslendi.

LARA'DAN SANAT CAMİASINA SERT SÖZLER

Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasında üzüntüye neden oldu. Yaşanan acı olayın ardından şarkıcı Lara, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla meslektaşlarına tepki gösterdi.

Atilla Taş'ın evlat acısı yaşadığını ve iki çocuğun annesiz kaldığını hatırlatan Lara, sanat camiasının yaşananlar karşısındaki tutumunu eleştirdi.

"BU KADAR MI VEFASIZSINIZ?"

Paylaşımında meslektaşlarına seslenen Lara, "Bir gün bir şey paylaşmasanız olmuyor mu? Bir gün yediğinizi, içtiğinizi, gezdiğinizi göstermeseniz olmuyor mu? Biraz olsun bu acıya saygı duyamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN OLSUN BU ACIYI HİSSEDİN"

Sanat dünyasındaki bazı isimleri duyarsızlıkla suçlayan Lara, "Ne kadar acımasız, ne kadar vefasızsınız" sözleriyle tepkisini sürdürdü. Bir babanın dünyası yıkılmışken hiçbir şey olmamış gibi davranılmasını anlayamadığını belirten şarkıcı, meslektaşlarına bir günlüğüne de olsa bu acıyı hissetmeleri çağrısında bulundu.

Lara, mesajının sonunda Atilla Taş'a başsağlığı dileyerek "Atilla, acını yüreğimde hissediyorum. Kızının mekanı cennet olsun. Sana ve ailene sabır diliyorum" dedi.