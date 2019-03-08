Son Dakika Haberleri: Sason'da Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi

Sason'da Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi

1 saat önce

Sason ilçesinde Gürpınar İlkokulunda okuyan öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından güvenlik ve trafik eğitimi verildi.

Sason'da Öğrencilere Güvenlik ve Trafik Eğitimi, System.String[]
Sason ilçesinde Gürpınar İlkokulunda okuyan öğrencilere İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından güvenlik ve trafik eğitimi verildi.


İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer'in de katıldığı eğitimde okul güvenliği, okul çevresindeki şüpheli şahıslar gibi güvenlik konularının yanı sıra okul servislerine iniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasına dikkat edilmesi, yayaların ve sürücülerin dikkat etmesi gereken trafik kurallarına değinildi.

Eğitimin ardından emniyet personelleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Mehmet Murat, Gürpınar, Sason, Güncel
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