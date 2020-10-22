Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı - Son Dakika

Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı

22.10.2020 17:15
Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı, System.String[]

300 dönüm arazi içinde olan bu tarihi şatoyu önceleri otel yapmayı planlasa da zaman içinde planları sürekli değişti.

300 dönüm arazi içinde olan bu tarihi şatoyu önceleri otel yapmayı planlasa da zaman içinde planları sürekli değişti. Arazinin girişinde Türk bayrağının dalgalandığı şato 2020 yılında "İsmail Acar Sanat Okulu" olarak kapılarını açacaktı. Gerekli izinler alındı, okul kayıtları yapıldı ama tüm dünyayı saran Corona-19 virüs engeline takıldı. Acar, Türk sanatı tanıtmak ve bilgi ve becerilerini aktaracağı sanat okulu projesinden vazgeçmedi. 2021 hazırlıklarına şimdiden başlayan sanatçı farklı yaş gruplarına göre özel programlar hazırladı. Üzüm bağları içinde yer alan tarihi şatoda kursiyerlerin az sayıda olsa da konaklama şansı da olacak.

Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı

İsmail Acar, Okul, Türk, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Acımasızca dövüldükten sonra felç kalan İngiliz taraftar, hayatını kaybetti 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı Şarkıcı Jessie J, sevgilisiyle ayrıldığını kalça dansı yaparak duyurdu Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında vefat edenlerin defin günü, yeri ve saati söylenmeyecek Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan son yolculuğuna uğurlandı         
17:06
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: İşgalden kurtarılan topraklarda tarımsal faaliyetler başladı         
16:45
Ölümü göze alarak topladıkları çam fıstıklarının kilosunu 300 TL'den satıyorlar Ölümü göze alarak topladıkları çam fıstıklarının kilosunu 300 TL'den satıyorlar         
16:22
Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet         
16:12
Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim Komşusunun başını taşla ezip öldüren Afgan: Ben namusumu temizledim         
15:59
İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi!         
15:43
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı Model Ansley Pocheco, evine girip ailesinin üzerine yürüyen iki soyguncuya ateş açtı         
15:11
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 17:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şatodaki yaz okulu 2021'e kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei