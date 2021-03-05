SAÜ'de 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konuşuldu - Son Dakika

SAÜ'de 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konuşuldu

05.03.2021 19:23
SAÜ'de 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konuşuldu, System.String[]

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından online olarak gerçekleştirilen 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konulu konferansta emekli İstanbul Vaizesi Fatma Bayram konuk oldu.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından online olarak gerçekleştirilen 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konulu konferansta emekli İstanbul Vaizesi Fatma Bayram konuk oldu. Gerçekleşen konferansta Bayram, kullanılan dilin anlaşılmayı ne kadar etkilediği gibi konularda bilgiler verdi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konulu bir konferans gerçekleştirildi. Pandemi dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Terzioğlu yaptı. Terzioğlu, konuşmasında yaşadığımız çağda iletişimin daha da önemli hale geldiğini söyleyerek konunun önemine dikkat çekti. Vaize Fatma Bayram, ise konuşması boyunca insanlara anlatırken nasıl bir retoriğin olması gerektiği, kavramları yansıtırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, dini anlatırken nelerle karşılaşıldığı, hedef kitleye göre nasıl dil tutturulması gerektiği, kullanılan dilin anlaşılmayı ne kadar etkilediği gibi konularda bilgiler verdi.

Sizi dinlemeyi seçen insanlar kesinlikle saygıyı hak ediyorlar

Konuşmasının başında vaizlik mesleği ve toplumdaki rolü hakkında bilgi veren vaize Fatma Bayram, "Bu insanların tamamına gerçek bir saygı duymanız gerekiyor. Ben hem din dili oluşturmada hem de insanlarla iletişim kurmada birinci şartın bu olduğunu düşünüyorum. Sizi dinlemek için bir yola girip bir saatlik, yarım saatlik bir yoldan gelen, evini işini her şeyini ayarlayan, sizi dinlemeyi seçen ve oraya gelen insanlar kesinlikle saygıyı hak ediyorlar. Yaptığımız işe kıymet vermek, değer vermek, kibir anlamında değil, kendini fazla önemsemek anlamında değil çünkü o da öbür uç olur. Çünkü bir şey haddini aştığında zıddına inkılap eder demişler. Ama yaptığımız işin öneminin bilincinde olduğumuzda muhataba da bir değer veriyoruz. En ciddi konuyu bile en spekülatif, tartışmalı konuları bile halka anlatabilirsiniz. Bir şartla; güzel örnekler bulacaksınız. Onların hayatında olan örnekler bulacaksınız. Duruşunuzla, giyiminizle, konuşmanızla farklı olmanız gerekiyor yani mahalleden bir teyzeye dönüşmemeniz gerekiyor. Kahvedeki bir amca gibi olmamanız gerekiyor. Sözlerinizin bir ağırlığı olması için şahsınızın bir ağırlığı olması gerekiyor. Bu dengeyi çok iyi korumak gerekiyor. Dil de bu böyle, beni kendilerine yakın bulsunlar diye onlarla aynileştiğinizde onları bir yerden alıp bir yere götüremiyorsunuz. Siz onlara dönüşmüş oluyorsunuz. Peki böyle olmasın, benim bir farkım bir ağırlığım olsun deyip çok akademik, çok üst bir dil kullanırsanız o zaman da hiçbir şey anlamamış oluyorlar" dedi.

Hiçbir peygamberden insanları ikna etmesi istenmiyor, tebliğ etmesi isteniyor

Mutlaka onay almak için konuşmamak gerektiğini, bunun anlatılan şeylerden taviz vermeye ve dinde seçki yaparak konuşmaya götürdüğünü kaydeden Bayram. "Hiçbir peygamberden insanları ikna etmesi istenmiyor, tebliğ etmesi isteniyor. Vahyi sunabilmemiz için ibadet boyutumuzun, takva boyutumuzun, Allah korkusu boyutumuzun olması gerekiyor. Sizde ilim arayan ilim bulmalı, samimiyet arayan samimiyet bulmalı, takva arayan takva bulmalı, ne arıyorsa insanlar" diye konuştu. - SAKARYA

SAÜ'de 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konuşuldu

Sakarya Üniversitesi, Fatma Bayram, Emekli, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SAÜ'de 'Din Dili ve Kürsü Adabı' konuşuldu - Son Dakika


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