SAÜ'de kurulan "Keşf-i Kadim Topluluğu" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAÜ'de kurulan 'Keşf-i Kadim Topluluğu' açıldı - Son Dakika

SAÜ'de kurulan "Keşf-i Kadim Topluluğu" açıldı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Keşf-i Kadim Topluluğunca açılış ve tanıtım dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

SAÜ'de kurulan

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Keşf-i Kadim Topluluğunca açılış ve tanıtım dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Vekili Paşa Bektaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, öğretim üyeleri ve birçok öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bostancı, topluluğun kuruluşunun hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yeni topluluğun ilerleyen zamanlarda güzel projeler gerçekleştireceğini düşündüğünü belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"Keşf-i Kadim'den anlaşılması gereken, medeniyetimizin kökeninde bulunan fakat bugün farkında olamadığımız değerlerin yeniden ortaya çıkarılması için uğraş göstermektir. Vaz-ı Cedid ise yeni bir şey ortaya koymak demektir. Hangisinin daha faydalı olacağına şu sözle karar verebiliriz; 'Kadim olanı keşfetmek, yeni olanı ortaya koymaktan belki daha güç fakat hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki çok daha asil bir çabadır. Tarih bugüne dek kadim olmak için çaba sarf etmemiş hiçbir toplumun, yeni bir şey ortaya koyabildiğine tanıklık etmemiştir.' Buradan da anlayabiliriz ki önce kadimi keşfedip sonrasında yeni şeyler ortaya koymamız gerekir."

İl Müftü Vekili Bektaş da topluluğu kuran öğrencileri tebrik etti.

Topluluğun tanıtım filminin gösterilmesinin ardından yapılması planlanan projeler anlatıldı.

Musiki dinletisiyle devam eden program, kitap çekilişiyle sona erdi.

Sakarya Üniversitesi, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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