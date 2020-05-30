Schalke kötü gidişe Bremen karşısında dur diyebilecek mi? iddaa'da galibiyetlerine...

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SCHALKE - BREMEN



Farklı Dortmund yenilgisiyle başlayan salgın dönüşü, Augsburg ve Düsseldorf mağlubiyetleriyle devam etti ve Schalke, hem savunmada hem hücumda keyif vermeyen bir görüntüye büründü.



Ozan Kabak'ın savunmaya dönüşü Düsseldorf karşısında geriyi biraz toparlasa da 5 dakikada rakibe teslim oldular ve galibiyetsiz geçen maç sayısı 10 oldu!



Benito Raman iyileşti, Suad Serdar ve Amine Harit'in sakatlıkları sürüyor. TD David Wagner, Düsseldorf karşısında savunmada bir önceki maçlara göre daha iyi olduklarını ama kritik anlarda olmayacak hatalar yapıp puansız ayrıldıklarını belirtti.



Bremen ise sarsıcı Leverkusen yenilgisi sonrası 2 maçta 4 puanı hanesine yazdırıp biraz olsun morallendi.



Küme düşme hattından çıkmak için seri galibiyetlere ihtiyaçları var ancak son 2 maçta savunmayı toparlayan Milos Veljkovic'in cezalı oluşu canlarını biraz sıkabilir...



Veljkovic'in boşluğunu Christian Gross'un doldurması beklenirken, sol tarafı emanet ettikleri Ludwig Augustinsson'un durumu ise maç saati netleşecek.



Schalke ligdeki son 6 maçının 5'ini kaybetti, 10 maçtır galibiyet yüzü göremedi!



%34'lük kesim salgın dönüşü üst üste 3 yenilgi alan Schalke'nin evinde, bu sefer, kazanacağını düşünüyor.



Hamit Altıntop'tan Bremen ağlarına müthiş bir gol! Hatırlayalım...











