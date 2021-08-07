SELÇUKLU MOTİFLERİNDEN OLUŞAN KIYAFETLERİN TANITIMI LAVANTA BAHÇESİNDE YAPILDI - Son Dakika

ERZURUM Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü, Selçuklu motifleriyle hazırlanan kıyafetlerin tanıtım çekimini Olur ilçesinin Ormanağzı Mahallesindeki lavanta bahçesinde yaptı.

Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş motifleri gün yüzüne çıkarmak için çalışma yapan Olgunlaşma Enstitüsü, tasarladığı kıyafetlerin fotoğraf çekimini gerçekleştirdi. Selçuklu motiflerinin yanısıra Çifte Minareli Medrese'deki taş süslemelerinin işlendiği kıyafetlerin tanıtım çekimi Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ndeki lavanta bahçesinde yapıldı. Çekimleri izleyen Olur Kaymakamı İlker Eken, Yaklaşık 1,5 yıl önce 10 dönümlük bir alana lavanta dikimi gerçekleştirdik. Erzurum'da ilk defa ekimi yapılan lavantaların hasat zamanı geldi. Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü, bir çok yöresel ürünü gün yüzüne çıkarıyor, kültürümüzü yaşatıyor. Bugün buradada iki güzellik birleşti. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkıcak ve Erzurum'umuzun tanıtımına da katkı sağlayacaktır dedi.

Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürü Fatma Taşbaşı, kurumun misyonunun kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak, onları ortaya çıkarmak aslına uygun bir şekilde modernize etmek olduğunu belirterek, Biz de bu anlamda 2019-2021 yılları arasında yaptığımız ürünlerin koleksiyon çekimi için Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesini seçtik. Burada lavanta yetiştiğini duymuştuk, o yüzden buraya geldik. Bizim bu seneki motiflerimiz Erzurum'da Selçuklu motifleri, Çifte Minareli Medrese'deki taş süslemelerini hem geçmiş dönem kıyafetlerini hemde günümüz kıyfetleri üzerine uyarlanmış halinin koleksiyon çekimlerini yaptık diye konuştu.

Lavanta bahçesindeki çekimlerde kıyafetleri tanıtan Manken Zeliha Karakuş, Erzurum Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erzurumda Selçuklu motifleri koleksiyonun tanıtımını yapmaktan onur duyarım dedi.