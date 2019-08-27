Son Dakika Haberleri: Sele kapılan yaya köprüsünün yeni görüntüsü ortaya çıktı
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Sele kapılan yaya köprüsünün yeni görüntüsü ortaya çıktı

46 dakika önce

Sele kapılan yaya köprüsünün yeni görüntüsü ortaya çıktı -Terme'de sel sonrası son durum havadan görüntülendiSAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde 24 Ağustos'ta sele kapılan yaya köprüsünün yıkılış anının havadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Sele kapılan yaya köprüsünün yeni görüntüsü ortaya çıktı

- Terme'de sel sonrası son durum havadan görüntülendi

SAMSUN - Samsun'un Terme ilçesinde 24 Ağustos'ta sele kapılan yaya köprüsünün yıkılış anının havadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçeleri 23-24 Ağustos'ta sele teslim oldu. Bir günde metre kareye 201 kilogram yağış düşen bölgede hayat felç oldu. Sel afetinde Salıpazarı'nda 2 kişi hayatını kaybederken, iki ilçede milyonlarca lira da maddi zarar oluştu. Azgın sel sularına bazı köprüler dayanamadı.

Terme ilçesinde fındık arazilerinin yarısı sel ve heyelan altında kaldı. 15 bin ton fındık ise selle beraber denize döküldü. Birçok ev, araba ve iş yeri sel sularının altında kaldı. Terme'de 2'si araç olmak üzere toplam 3 köprü ise sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Bazı yollarda heyelan dolayısıyla trafiğe açılamadı.

Selin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, afetin dehşetini gözler önüne serdi. Terme ilçe merkezinde bir yaya köprüsünün sel sularına dayanamayarak yakılması ise drone ile havadan görüntülenmiş. Havadan çekilen görüntülerde yaya köprüsü Terme Çayı'nın azgın sularına dayanamayarak yıkıldığı görülüyor.

Samsun, Terme, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:25 Kaynak: İHA
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