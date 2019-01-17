Semih'ten Eskişehirspor'a Destek
2 saat önce
Zor günler geçiren Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.
Zor günler geçiren Eskişehirspor
'a Semih Şentürk
'ten de destek geldi. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi. Kulüpten Semih'e teşekkür Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
Semih Şentürk'ten Eskişehirspor'a Transfer Yapabilmesi İçin Destek Geldi
Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Brezilyalı Yıldız Neymar'a Kendi Elleriyle Et Yedirdi
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı
Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı