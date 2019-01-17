Son Dakika Haberleri: Semih'ten Eskişehirspor'a Destek

Semih'ten Eskişehirspor'a Destek

2 saat önce

Zor günler geçiren Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.

Semih'ten Eskişehirspor'a Destek, System.String[]
Zor günler geçiren Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi. Kulüpten Semih'e teşekkür Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Semih Şentürk, Eskişehirspor, Güncel
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