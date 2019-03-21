Son Dakika Haberleri: Şentop: "Bütün Dünyanın Meseleleriyle, Dertleriyle İlgileniyoruz"

Şentop: "Bütün Dünyanın Meseleleriyle, Dertleriyle İlgileniyoruz"

4 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Şentop:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Küçükçekmece, Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi, Güncel
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