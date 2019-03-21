Şentop: "Bütün Dünyanın Meseleleriyle, Dertleriyle İlgileniyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

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Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!