Şentop: "Bütün Dünyanın Meseleleriyle, Dertleriyle İlgileniyoruz"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küçükçekmece Belediyesi'nin Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:29 Kaynak: AA
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