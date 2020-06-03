Yereli, "Albümümde tüm söz ve besteler Jimmy Kent ile bana ait. Aranjeleri Adam Rust yaptı.
Yereli, "Albümümde tüm söz ve besteler Jimmy Kent ile bana ait. Aranjeleri Adam Rust yaptı. Pop ve blues esintileri taşıyan 10 şarkı ve 4 kliple kasım ayında İngiltere ve tüm dünya da yayınlanacak" dedi.
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3.06.2020 23:41:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serel Yereli'nin ilk albüm heyecanı - Son Dakika