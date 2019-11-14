Son Dakika Haberleri: Servis şoförü, tartıştığı veli tarafından vuruldu
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Servis şoförü, tartıştığı veli tarafından vuruldu

7 saat önce

KARAMAN'da, öğrenci servisi şoförü Nasuh Fındıklı, servis ücretleri nedeniyle tartıştığı veli Hüseyin K. tarafından tabancayla omzundan vurulup, yaralandı.

Servis şoförü, tartıştığı veli tarafından vuruldu, System.String[]

KARAMAN'da, öğrenci servisi şoförü Nasuh Fındıklı, servis ücretleri nedeniyle tartıştığı veli Hüseyin K. tarafından tabancayla omzundan vurulup, yaralandı. Fındıklı hastanede tedaviye alınırken, Hüseyin K. da gözaltına alındı.

Olay. saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. Okullara öğrenci taşıyan Nasuh Fındıklı, servis minibüsü ile halı sahada futbol oynayacakları bölgeye getirdi. Burada, servisine sinen öğrencilerden birinin babası Hüseyin K. ile karşılaştı. İddiaya göre, servis ücretleri hakkında konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. yanındaki tabancayla Fındıklı'ya ateş etti. Omzundan yaralanan Fındıklı kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin K. kaçarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fındıklı, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, otomobiliyle kaçan Hüseyin K.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.


Fındıklı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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