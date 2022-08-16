Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu

16.08.2022 14:19
Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede askere gidecek gençlerle bir araya geldi.

Tutal, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen yemek programında, düğün havası içerisinde evlatlarını askere gönderen bir başka milletin olmadığını söyledi.

İlçe Jandarma komutanı Salih Yahya Koca ise askere gidecek gençlere hayırlı teskereler diledi.

Programa, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Murat Akgül, Astsubay Abdurrahman Bardakçı ve davetliler katıldı.

Tutal, programın sonunda gençlere Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

YORUMLAR
500
Şüpheli araçta boya kutusunda 'skunk' ele geçirildi Şüpheli araçta boya kutusunda 'skunk' ele geçirildi Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA

Mehmet Tutal, Seydişehir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediye Başkanı Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement