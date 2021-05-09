(DRONE) Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü (2)

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu.

Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatıların uçması sonucu çok sayıda araçta hasar oluştu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, merkeze bağlı Buzağacıoğlu köyünde Hasan Bilgin'e ait garajın çatısını uçurdu ve duvarlarını yıktı. Duvar altında kalan traktör ile otomobil zarar gördü. Şiddetli rüzgar, Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde de 3 binanın çatısını uçurdu. Çatıdan savrulan kalas parçaları yaklaşık 20 araca zarar verdi. Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışması başlattı.

Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › (DRONE) Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, çok sayıda araç zarar gördü (2) - Son Dakika

Son Dakika

En anlamlı armağan! Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu

Anneler Günü herkese mutluluk getirmiyor! Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Çin'in kontrolden çıkan roketiyle ilgili NASA'dan eleştiri: Şeffaf değiller

Elon Musk katıldığı televizyon programında Dogecoin şakası yapınca, kripto paranın değeri yüzde 30 düştü

Esnaf ve sanatkarlardan Ramazan Bayramı'na iki gün kala açılma talebi: Herkesin yüzü gülsün

Buzluktan çıkan tavuk ile yapılan keşkek facia getirdi! 2 kişi öldü, anne ve kızı yoğun bakımda

Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı

Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım