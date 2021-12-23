Siirt emniyetinden gerçeği artmayan tatbikat - Son Dakika

SİİRT (İHA) – Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü organizasyonunda, TEM, Güvenlik ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta senaryo gereği izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, bazı marjinal grupların dahil olmasıyla polise taş ve molotofkokteyli saldırı yapıldı. Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylemciler kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Tatbikatı, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve şube müdürleri izledi. Vali Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliği için gece-gündüz çalışan tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti. Tatbikatı gerçekleştiren polis ekiplerini kutlayan Hacıbektaşoğlu, tatbikatın yasadışı gösteri esnasında müdahale ve gözaltı şekillerini canlı tutmak amacıyla düzenlediğini söyledi. - SİİRT