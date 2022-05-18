Siirt'te "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda 56 proje sergilendi

Siirt'te düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda öğrencilerin hazırladığı 56 proje sergilendi.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi'nde öğrencilerin yıl boyunca farklı alanlarda hazırladığı projeler, okul bahçesinde ziyarete açıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Doğu Güney Hacıbektaşoğlu, fuar alanındaki stantları gezerek Okul Müdürü İdris Yolbaş ve öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin ele aldığı her bir konunun çok etkileyici olduğunu söyledi.

Öğrencilerin orijinal fikirleri ortaya koyduğunu ve bunu projeye dönüştürdüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Hiç duymadığımız şeyler var, mevcut olan bilgiyi geliştiren, ihtiyaç olan bir şey üzerine kafa yoran, bir şeyi geliştirmeye çalışan çok güzel fikirler gördük. Hepsi birbirinden güzel, muhteşem konuları çalışmışlar. Çok keyif aldım. Bütün imkanlarımızı çocuklarımız, gençlerimiz için seferber etmemiz lazım."

Eğitim camiasına teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin doğru yönlendirilmeleri sonucu ortaya güzel çalışmaların çıktığını bildirdi.

Okul Müdürü Yolbaş da projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Açılışa, kamu kurum müdürleri, veli ve davetliler katıldı.