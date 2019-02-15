Siirt'te Engelli Gencin Okuma Azmi

Siirt
'te yaşayan görme engelli Feyzi Kurt (32), hayali olan okuma azmiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.
Görme engelli olduğu için okula gönderilmeyen Kurt, yüzde 50 görme engelli ve donuk zeka rahatsızlığına rağmen yıllardır vazgeçmediği okuma yazma hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.
Siirt Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna yaptığı okuma yazma başvurusu kabul edilen Kurt, okuma yazma eğitmeni Zeynep Erdemci tarafından Atatürk Anadolu Lisesi
konferans salonunda haftanın 3 günü özel eğitim görüyor.
Bir fırında da çırak olarak çalışan Kurt, küçüklüğünde geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı okuma hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.
Her zaman okumayı istediğini anlatan Kurt, şöyle dedi:
"Okuma ve yazmayı küçüklüğümden beri hep çok istiyordum. Halk Eğitim Merkezinde okuma yazma kursunun olduğunu duydum. Hemen gittim başvuruda bulundum, devlet okumayı yazmayı öğrenmem için bana özel eğitmen görevlendirdi. Ben de Zeynep öğretmenim sayesinde okuma yazma hayalimi gerçekleştiriyorum."
Engelli bireylerin hiçbir zaman yaşama ve okuma azminden vazgeçmemeleri gerektiğini belirten Kurt, "Engelli kardeşlerim de benim gibi hem çalışsın hem okusun. Devletimizin imkanlarından yararlansın. Ben içime kapanıp eve kapansaydım çok mutsuz olurdum ama çok şükür hem çalışıyorum hem de hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu yüzden çok mutluyum, devletime ve Zeynep öğretmenime teşekkür ediyorum." dedi.
Eğitmen Zeynep Erdemci de Kurt'a özel olarak okuma yazma eğitimi verdiğini belirtti.
Erdemci, "Feyzi'nin hayalini gerçekleştirmek için çabalıyoruz. İnşaallah bu hayalini en kısa sürede gerçekleştiririz. Feyzi, çok azimli. Engeline rağmen hem fırında çalışıyor hem de okuma yazma öğrenmeye çalışıyor. Feyzi'nin bu azmiyle en kısa sürede okuma yazmayı öğreneceğine inanıyorum. Diğer engelli bireylerimizi de merkezimize müracaat edip okuma yazma desteği almasını diliyorum." diye konuştu.