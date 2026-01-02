Siirt'te Kar Erozyonu: 706 Düşme Vakası - Son Dakika
Siirt'te Kar Erozyonu: 706 Düşme Vakası

Siirt\'te Kar Erozyonu: 706 Düşme Vakası
02.01.2026 18:47
Siirt'te kar ve buzlanma nedeniyle 706 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu; tedbir çağrısı yapıldı.

Siirt'te, etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan 706 kişi hastanelere başvurdu.

Kentte 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve beraberinde getirdiği buzlanma ciddi yaralanmalara yol açtı.

Siirt merkezde 546, Kurtalan'da 133, Eruh'ta 9, Baykan'da 8, Pervari'de 6 ve Şirvan'da ise 4 olmak üzere toplam 706 kişi, karda ve buzda düşerek yaralanıp, hastaneye başvurdu.

"Düşme vakalarında ciddi bir artış var"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İsmail Güler, AA muhabirine, kar yağışı ve buzlanmanın düşme vakalarında önemli bir artışa neden olduğunu söyledi.

Bu tür hava koşullarında vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, düz tabanlı ayakkabılar yerine, çıkıntılı ve dişli tabanı olan ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca merdiven inip çıkarken düzgün ayakkabı kullanılmalı. Yaşlı vatandaşların evden çıkmamaları, çıkmaları gerektiğinde ise yanlarında mutlaka bir refakatçi olması çok önemli. Yavaş ve sağlam adımlarla yürümek bu dönemde hayati önem taşıyor. Ayrıca düşme sonucu sık görülen kırıklar arasında kuyruk sokumu, kalça, el bileği, dirsek ve omuz kırıkları yer alıyor. Ciddi kafa travmalarına kadar gidebilen vakalar da yaşanabiliyor. Kafa travmalarından kaçınmak adına, çanta taşıyan vatandaşların sırt çantası kullanmalarını öneriyorum. Cep telefonu ile yürümek de tehlikeli olabilir, bu yüzden yola dikkat edilerek yürünmeli ve eller serbest olmalıdır."

Kazada kırılan kolu, karda düşme sonucu yeniden kırıldı

Hastanenin ortopedi servisinde tedavi gören Muhammed Emin Yiğit, 6 ay önce trafik kazasında kolunun kırıldığını, fizik tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde düştüğünü ve kolunun yeniden kırıldığını söyledi.

Kolundan ameliyat olduğunu belirten Yiğit, "Kazada kırılan kolum nedeniyle 10 gündür fizik tedavi de görüyordum. 4 gün önce hastaneye geldim ve araçların park yerinde ayağım kaydı, kırık olan kolumun üzerine düştüm. Buzlanma olduğunu fark etmemiştim. Arkadaşlarım beni hemen hastaneye getirdi ve ardından kırılan kolumdan tekrar ameliyat oldum." ifadelerini kullandı.

Resul Dilek ise camiye giderken düşüp kalçasını kırdığını anlatarak "Çok şükür şu an durumum iyi. Ayağa kalkamayacak kadar zorlanmıştım. Hastaneye getirdiler, şimdi tedavi ediliyorum." dedi.

Kaynak: AA

