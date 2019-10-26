Son Dakika Haberleri: Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıSİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkinde meydana geldi. Yasin Kaya yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Hakkı Gönen hayatını kaybederken, sürücü Yasin Kaya, Nur Gönen Kaya yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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