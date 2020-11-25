Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi Hükümet Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT