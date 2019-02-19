Son Dakika Haberleri: Siirt'teki Operasyonda 5 Tutuklama

Siirt'teki Operasyonda 5 Tutuklama

1 saat önce

Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Siirt'teki Operasyonda 5 Tutuklama, System.String[]
Siirt ve Batman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Siirt ve Batman'da jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, esrar elde etmek amacı ile yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

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