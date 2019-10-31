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Silahlı kavga: 2 ölü

27 dakika önce

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hanönü'ndeki bir madenden yük taşıyan kamyoncu Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında ilçedeki bir benzin istasyonunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hüseyin E, akrabaları Halil E. ve Gökhan E. ile Hüseyin Çorbacı'nın ilçe merkezinde oturduğu kahvehaneye geldi.

Hüseyin E, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Hüseyin Çorbacı ve birlikte oturduğu Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı.

Olayda ağır yaralanan Hüseyin Çorbacı ve Mehmet Özcan ambulanslarla götürüldükleri Hanönü Toplum Sağlığı Merkezinde hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Hüseyin E, Halil E. ve Gökhan E, bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Silahlı kavga: 2 ölü

Kastamonu, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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